İzmir'de akrabasını bıçakla öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

İzmir'de akrabasını bıçakla öldüren zanlı yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde, tartıştığı bacanağını bıçakla öldürüp olay yerinden kaçan şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde, tartıştığı bacanağını bıçakla öldürüp olay yerinden kaçan şüpheli gözaltına alındı. Laleli Mahallesi'nde oturan Serkan Erdoğan (32) ile evine gelen, baba tarafından da akrabası olan bacanağı M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, Erdoğan'ı bıçakla yaraladı. M.K, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Erdoğan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan M.K. ise polis ekiplerince yakalandı.

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