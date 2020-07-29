İzmir'de akrabasını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de akrabasını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre trafik cezasını ödemediği için akrabasını bıçaklayarak öldüren kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İzmir'de akrabasını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre trafik cezasını ödemediği için akrabasını bıçaklayarak öldüren kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Dünya Barış Anıtı 7171. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Servet B. (32) ile Yavuz Demir (27) arasında trafik cezası nedeniyle tartıştı, tartışma büyüyünce Servet B., Yavuz Demir'i bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yakınları Yavuz Demir'i özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Yavuz D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz Demir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tutuklandı

Yavuz Demir'in bir süre önce Servet B.'nin otomobilini aldığı ve otomobil ile trafik cezası yediği, Servet B.'nin cezayı ödemesini talep etmesi üzerine tartıştıkları öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak emniyete götürülen zanlı, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Servet B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Yavuz Demir, Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:01

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de akrabasını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
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