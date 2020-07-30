İzmir'de aktara kaçak cinsel içerikli ürün baskını - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir aktara düzenlenen operasyonda kaçak 3 bin 197 cinsel performans artırıcı olduğu öne sürülen hap ve jel ile 3 bin 268 zayıflama ürünü ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Bayraklı ilçesinde bir aktara yapılan baskında, kaçak olarak ülkeye sokulan 3 bin 197 cinsel performans artırıcı olduğu öne sürülen hap ile jel ve 3 bin 268 zayıflama ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. gözaltına alınırken, şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. - İZMİR