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İzmir'de alacak-verecek kavgası kanlı bitti

1 saat önce

İzmir'in Narlıdere ilçesinde iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'de alacak-verecek kavgası kanlı bitti, System.String[]
İzmir'in Narlıdere ilçesinde iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Kaçan şüpheli daha sonra polise teslim oldu.

Olay, saat 04.00 sıralarında Yenikale Mahallesi Aktuğ Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. ve T.P. iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce T.P., yanındaki silahla N.S.'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden üç mermi ile N.S. ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayın gerçekleştiği sokakta ikamet ettiği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde çalıştığı öğrenilen bir doktor, silah sesleri üzerine olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden yaya olarak kaçan T.P. ise, bir arkadaşını arayarak N.S. ile tartıştıklarını, ardından silahla N.S.yi yaraladığını söyledi. T.P., daha sonra telefonla polisi arayarak silahı ile birlikte teslim oldu. Mithatpaşa Caddesi'nde gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:54 Kaynak: İHA
narlıdere, polis, silah, izmir, 3. Sayfa
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