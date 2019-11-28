Son Dakika Haberleri: İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması
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İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması

6 saat önce

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Gaziemir ilçesinde bir vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması, System.String[]

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Gaziemir ilçesinde bir vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde yaşayan Bayram Şenol adlı vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın devam ettiğini belirtti.


Söz konusu mahallede Alevi vatandaşların yaşadığını vurgulayan Ayyıldız, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat devam etmektedir." diye konuştu.

Gaziemir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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