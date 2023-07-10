İzmir'de Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı - Son Dakika
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İzmir'de Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı

10.07.2023 15:29

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Aliağa'daki yangına 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer ve 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor. Menderes'teki yangına ise 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.

Havaların ısınmasıyla İzmir'de 2 noktada orman yangını çıktı. Aliağa ve Menderes ilçelerinde ekipler alevlere müdahale ederken Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARI TAHLİYE EDİYORUZ"

İzmir'in Aliağa ilçesinde Çaltıdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, yaptığı açıklamada "Vatandaşlar karadan ve denizden tahliye ediliyor. İki yazlık evimiz yandı. Vatandaşlarımızdan görevlilerin tahliye ile ilgili talimatlarına uymalarına istiyoruz. Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz" dedi.

15 DAKİKADA İLK MÜDAHALE

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda ise saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 15 dakika içinde ilk müdahale yapılan yangına 5 helikopter, 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahalede bulunuluyor.

Yanan bölgelerden ilk görüntüler:

İzmir'de Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor
İzmir'de Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor
İzmir'de Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor
İzmir'de Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor
İzmir'de Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor
İzmir'de Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor
İzmir'de Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Erhan Yılmaz: Yakın zamanda otel yapılır oraya takip etsinler oradaki arkadaşlar Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı - Son Dakika


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