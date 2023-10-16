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Kick bokscu, omzuna çarpan genç müteahhidi göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Kick bokscu, omzuna çarpan genç müteahhidi göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Son Güncelleme: 16.10.2023 00:24

İzmir Urla'da bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda, müteahhit Semih Köse yanından geçerken kick bokscu S.B. ile omuz omuza çarpıştı. Tartışmanın ardından S.B., Köse'yi göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli S.B. ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.

İzmir'in Urla ilçesinde, bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda müteahhit Semih Köse (30), iddiaya göre yanından geçerken omuz omuza çarpışma sonucu tartıştığı kickbokscu S.B. (31), tarafından göğüs bölgesinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Köse yaşamını yitirdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 19.30'da Ahmet Besim Uysal Caddesi Altıntaş Mahallesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Urla'da emlakçılık ve inşaat şirketi bulunan kickbokscu S.B., alışveriş yaptığı sırada, yanından geçen müteahhit Semih Köse ile omuz omuza çarpıştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Yaşanan arbede sırasında eline geçirdiği alkol şişesini kıran Semih Köse, S.B.'nin üzerine doğru hamle yaptı. Bunun üzerine S.B., yanında bulunan bıçakla Semih Köse'yi göğüs bölgesinden yaraladı. Köse kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SUÇ ALETİYLE POLİSE TESLİM OLDU

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardındın Köse, ağır yaralı olarak ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Köse yapılan müdahalelere rağmen, yaşamını yitirdi. Şüpheli S.B. ise AVM'de suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Semih Köse'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Kaynak: DHA

İzmir, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kick bokscu, omzuna çarpan genç müteahhidi göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kick bokscu, omzuna çarpan genç müteahhidi göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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