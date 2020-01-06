İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü - Son Dakika
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İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü.

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Bozdağ, bir arkadaşıyla terk edilmiş araçta alkol aldıktan sonra fenalaştı.

Arkadaşının çevredekilere haber vermesinin ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sahte içki tüketmiş olabileceği değerlendirilen ve sokakta yaşadığı öğrenilen Bozdağ'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bozdağ'ın arkadaşı ise tedbir amaçlı hastanede kontrol altına alındı.

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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