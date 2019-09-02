Son Dakika Haberleri: İzmir'de alkol komasına girdiği iddia edilen kişi kurtarılamadı
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İzmir'de alkol komasına girdiği iddia edilen kişi kurtarılamadı

2 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alkol komasına girdiği iddiasıyla hastaneye götürülen bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de alkol komasına girdiği iddia edilen kişi kurtarılamadı, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alkol komasına girdiği iddiasıyla hastaneye götürülen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Okan Y. (38) Örnekköy Mahallesinde alkol aldıktan sonra fenalaştı.

Kalbinde delik bulunduğu öğrenilen Okan Y. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Okan Y'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Karşıyaka, Örnekköy, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:22 Kaynak: AA
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