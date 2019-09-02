İzmir'de alkol komasına girdiği iddia edilen kişi kurtarılamadı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alkol komasına girdiği iddiasıyla hastaneye götürülen bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:22 Kaynak: AA
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alkol komasına girdiği iddiasıyla hastaneye götürülen bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Okan Y. (38) Örnekköy Mahallesinde alkol aldıktan sonra fenalaştı.
Kalbinde delik bulunduğu öğrenilen Okan Y. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Okan Y'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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