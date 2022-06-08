İzmir'de "alkollü" elektrikli bisiklet sürücüsüne ceza kesildi

İzmir'de mobil uygulama üzerinden kiraladığı elektrikli bisikleti kullanırken alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında işlem yapıldı.

İzmir Kordon'da 15 Mayıs'ta arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra cep telefonu uygulamasından kiraladığı elektrikli bisikletle evine giden A.E. (21), Atatürk Caddesi'nde trafik polisleri tarafından durduruldu.

A.E, kiraladığı elektrikli bisikletin ehliyet gerektirmediğini savundu. Polis, 0,83 promil alkollü olduğunu belirlediği sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi gereğince "alkollü araç kullanmaktan" 2 bin 250 lira idari para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kesilen cezayı haksız bulan A.E, avukatı Seyit Ahmet Akyüz aracılığıyla İzmir Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak cezanın iptalini istedi.

"Elektrikli bisiklette ehliyet zorunluluğu yok"

Avukat Akyüz, yaptığı açıklamada, müvekkilinin mobil uygulamadan kiraladığı bisikleti, kullanıcı sözleşmesi ve trafik kurallarını ihlal etmeden kullandığını savundu.

Müvekkilinin sürüşe başlamasından yaklaşık 9 dakika sonra trafik ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulduğunu ifade eden Akyüz, A.E'nin kendisine uygulanan alkol testi sonucunu görmediğini de öne sürdü.

Yasada, elektrikli bisiklet kullanıcıları için yalnızca 15 yaşını doldurmuş olma şartı arandığını, bunun haricinde sürücü belgesi şartı bulunmadığını belirten Akyüz, şunları kaydetti:

"Sürücü belgesine sahip olmayan kişiler de bu aracı kullanabileceklerdir. Ancak kolluk ekiplerince, müvekkilimin Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesini ihlal ederek alkollü araç kullandığı belirtilmiş, idari para cezası uygulanmış ve 6 ay süreyle sürücü belgesine el konulmuştur. Bunun kabulü mümkün değildir. Müvekkilin, uygulamayla sürüşe başladığı araçta ehliyet bulundurma zorunluluğu yoktur."