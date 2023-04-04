Pes dedirten olay! Alkollü şahıs, eski sevgilisinin evine molotof kokteyliyle saldırdı - Son Dakika
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Pes dedirten olay! Alkollü şahıs, eski sevgilisinin evine molotof kokteyliyle saldırdı

04.04.2023 10:35

İzmir'de alkollü bir şahıs, eski sevgilisinin oturduğu binanın önünde önce bağırmaya başladı. Bir süre bu bağrışlarını sürdüren şahıs, yanında getirdiği molotofu binaya attı. Duvara çarpan mololof küçük çaplı yangına neden olurken, şahıs ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bayraklı ilçesi, Çay Mahalle 2129 Sokak'ta bulunan bir binada meydana gelen olayda K.G. (42) adlı erkek şahıs, eski sevgilisi A.A.'nın oturduğu binanın önüne gelerek bağırmaya başladı ve yanında getirdiği iki molotofu eski sevgilisinin oturduğu binaya fırlatarak olay yerinden kaçtı.

İzmir'de alkollü şahıs eski sevgilisinin evine molotof attı

YANGIN ÇIKTI

Molotoflardan biri yanmadan binanın bahçesine düşerken, diğer molotof A.A.'nın penceresinin yanındaki duvara isabet etti. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdikten sonra, binanın duvarında oluşan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.

İzmir'de alkollü şahıs eski sevgilisinin evine molotof attı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Öte yandan, olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen K.G.'yi kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pes dedirten olay! Alkollü şahıs, eski sevgilisinin evine molotof kokteyliyle saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pes dedirten olay! Alkollü şahıs, eski sevgilisinin evine molotof kokteyliyle saldırdı - Son Dakika
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