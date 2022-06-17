İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü - Son Dakika
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İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü

17.06.2022 00:58
İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü

İzmir'in Karaburun ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kişi, alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsünün çarpması sonucu yaralandı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kişi, alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsünün çarpması sonucu yaralandı. Yaralı adam hastanedeki 18 günlük yaşam mücadelesini kaybederken, kaza öncesi sürücünün yolda saçtığı tehlike ve kaza anı, arkasındaki araçtaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Kaza 28 Mayıs akşamı saat 20.00 sıralarında, Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ege Ö. idaresindeki 35 JF 557 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Barış Polat Dörtköşe'ye (35) çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Dörtköşe, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza öncesi ve kaza anı kamerada

Hastaneye kaldırılan Barış Polat Dörtköşe, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 18 gün yaşam mücadelesi veren Dörtköşe'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'ne götürüldü. Öte yandan alkollü olduğu öğrenilen Efe Ö.'nün kaza öncesi yolda yaptığı tehlikeli hareketler ve kaza anı, arkasında seyreden başka bir otomobildeki kişi tarafından görüntülendi. Görüntülerde Efe Ö. idaresindeki aracın yolda tehlikeli hareketler yapması, drift atması görüldü. Ayrıca görüntülerin sonunda kazaya sebep olan aracın, Barış Polat Dörtköşe'ye çarptığı an da yer aldı.

Sürücü tutuklandı

Öte yandan kazanın ardından serbest bırakılan Ege Ö., Barış Polat Dörtköşe'nin ölümü sonrası tekrar gözaltına alındı. Ege Özkaçar, jandarmadaki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü - Son Dakika
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