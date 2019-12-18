İzmir'de alkollü sürücü dehşeti: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı aracın polis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Polisler, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir şahsın alkollü araç kullandığı yönünde ihbar alan Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın Yeni Mahalle civarında seyir halinde olduğunu tespit etti. Aracın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar esnasında G.C. idaresindeki 35 ADF 281 plakalı araç, şerit ihlali yaparak resmi plakalı polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ekip otosu yoldan çıkarak devrildi. 2 polis memuru emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif sıyrıklar atlatırken, çarpan aracın kadın sürücüsü G.C. de yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk tedavisinin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.



Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR