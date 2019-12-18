İzmir'de alkollü sürücü dehşeti: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de alkollü sürücü dehşeti: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'de alkollü sürücü dehşeti: 2'si polis 3 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı aracın polis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

İzmir'de alkollü sürücü dehşeti: 2'si polis 3 yaralı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı aracın polis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Polisler, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir şahsın alkollü araç kullandığı yönünde ihbar alan Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın Yeni Mahalle civarında seyir halinde olduğunu tespit etti. Aracın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar esnasında G.C. idaresindeki 35 ADF 281 plakalı araç, şerit ihlali yaparak resmi plakalı polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ekip otosu yoldan çıkarak devrildi. 2 polis memuru emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif sıyrıklar atlatırken, çarpan aracın kadın sürücüsü G.C. de yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk tedavisinin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Aliağa, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü
6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü 'Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin' deyip küfür etti gözaltına alındı Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı

Son Dakika Haberleri
19:02 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul Projesi açıklaması - Son Dakika Haber
19:00 İngiltere'de konut krizi büyüyor: Evsizlerin sayısı bir yılda yüzde 23 arttı - Son Dakika Haber
18:59 Kayıp dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi - Son Dakika Haber
18:57 Brexit sonrası İngiliz mahkemelerine Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisi - Son Dakika Haber
18:52 Isparta'da 4 kişiye kurşun yağdıran zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Son Dakika Haber
18:23 Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:12:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de alkollü sürücü dehşeti: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]