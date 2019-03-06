Son Dakika Haberleri: İzmir'de Alkollü Sürücü Refüje Daldı

İzmir'de Alkollü Sürücü Refüje Daldı

35 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı kamyonet refüje daldı.

İzmir'de Alkollü Sürücü Refüje Daldı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı kamyonet refüje daldı. Ağaca çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Buca istikametine seyir halinde olan ve Süleyman S'nin idaresindeki 35 K02936 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüje çıkan kamyonet ağaca çarparak durabildi. Sürücü, Süleyman S. ise kazada ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Süleyman S'nin yapılan alkol kontrolünde 167 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza nedeniyle caddedeki trafik akışı bir süre tek şeritten verilirken, kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:30 Kaynak: İHA

Konak, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeği Otomobilin Arkasına Bağlayıp Kilometrelerce Sürüklediler Damadını Öldüren Kayınpederden Kan Donduran İfade: Kızıma Mermi Yutturmuş, Baldızına 'Seni Alacağım' Demiş

Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 04:05:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Alkollü Sürücü Refüje Daldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]