İzmir'de İşletmecilerden Müzik Yasağı Tepkisi: "Merdiven Altı Eğlence Yerleri Ortaya Çıktı"

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ-Kamera: KERİM UĞUR

İzmir'de Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki kafe bar işletmecileri, gece 01.00'den sonra uygulanan müzik yasağına tepki gösterdi. Yasak nedeniyle işlerinin düştüğünden dert yanan işletmeciler, "İnsanlar eğlence olayını evlere parti şeklinde taşımaya başladılar. Otellerde ne oluyor onu bilemiyoruz. Gece 12.00-01.00'den sonra merdiven altı tabir ettiğimiz eğlence yerlerine gidiyor. Yasak olan yerlerde eğleniyorlar. Bizim gibi bu işe emek veren insanların yerinde değil de daha çok gizli saklı yerlerde eğleniyorlar" diye konuştu.

Pandemi döneminde gece 12.00'den sonrası için getirilen, daha sonra ise 01.00'e kadar uzatılan müzik yasağı işletmecilerin tepkisini çekiyor. İzmir'de eğlence sektörünün merkezlerinden Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kafe, bar ve restoran işletmecileri yasak nedeniyle insanların gece 01.00'den sonra merdiven altı eğlence yerlerine gittiğini öne sürdü. ANKA Haber Ajansı'na konuşan işletmeciler, yasağın kaldırılması ve müziğin ruhsatta belirtilen saate kadar uzatılması için hükümete çağrı yaptı.

"HERKES ZARARINI GÖRÜYOR"

İzmir Gastronomi Yeme İçme Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Hami Torcu, yasağın sadece İzmir'i değil ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

"Pandemi ile ilgili yasaklar, hemen hemen tüm ülkede bitti. Bir tek hastanede maske zorunluluğu ve gece 1.00'de müziğin bitmesi kaldı. Bu turizmden gelir beklediğimiz dönemde çok yanlış bir olay. İnsanlar eğlence olayını evlerde parti şekline taşımaya başladılar. Otellerde ne oluyor onu bilemiyoruz. Sadece müzisyen ve işletmeciler değil, taksicisinden esnafına kadar herkes bu işin zararını görüyor. Gürültü ile ilgili sayın Cumhurbaşkanı 12.00'den sonra 'Kimse kimseyi rahatsız etmesin' diyor ama bence gündüz de kimse kimseyi rahatsız etmesin. Gürültü yönetmeliğindeki şartlara uyalım ve ruhsat saatleri içerisinde müzik yapalım istiyoruz. Geçmişte daha hareketliydi, herkes kazanıyordu. Şu an insanlar 12-1 dedin mi ya evine gitmek istiyor ya da merdiven altı tabir ettiğimiz eğlence yerlerine gitmek istiyor."

"İNSANLARIN GÖZÜNDE FER KALMAMIŞ"

İzmir'de 9 yıldır işletmecilik yapan Levent Kalındamar, müzik yasağı nedeniyle mekanların erken kapandığını söyledi. Kalındamar, şöyle konuştu:

"Bizim işlerin merkezinde müzik var. Müziği durdurduğumuz zaman işletmeler boşalıyor. 'Masalardan kalkın' denmeden, adisyon gönderilmeden insanlar müzik kesildikten bir süre sonra mekanı terk ediyor. Bu da bizi olumsuz etkiliyor. Hiç anlamadığımız bir sebepten ötürü bir süreye tabi tutuldu. Bütün ticaretimiz etkilendi. Neden böyle bir şeyle karşılaştığımızı anlamıyoruz. Her türlü ticaretimizi devlet güvencesiyle yapıyoruz. Gece yarısı biri 'İnsanlar rahatsız olmasın' diyor. Bu durumdan da biz rahatsızız. Müzik yasağı olmadan önceki karakol kayıtlarına bakılsın. Kaç şikayet var? O zaman 12'den sonra kimse dışarı çıkmasın. Bir tek müzik dinleyenler ve eğlenenler mi rahatsız ediyor. Niye toplumda sürekli ayrıştırılıyoruz? Rahatsız olan insanlar belli. Bizi kutuplaştırmasınlar. Bu kararların hiçbiri için bize danışılmıyor. Sürekli birileri üstten bu işleri halletmeye çalışıyor. Umarım bu yanlıştan en kısa zamanda dönülür. Benim işletmemde gecede 3 müzik grubu sahne alıyordu. Şu an tek grup var. Bu işten ekmek yiyen iki grup artık o imkana sahip değil. İnsanların gözünde fer kalmadı. Zamlar, enflasyon, boğuştuğumuz şeylerin üstüne bu tip gökten inme, kimin hangi verilere dayanarak aldığı belli olmayan kararlar var."

"YASAK OLAN YERLERDE EĞLENİYORLAR"

Müzik yasağıyla birlikte insanların eğlenceden koptuğunu savunan Alper Gökçen de şunları kaydetti:

"5 yıllık işletmeciyim. Ekonomik buhrandan dolayı işlerde düşme var. Müziğe gelen yasakla beraber yemeğe gittikten sonra çok fazla vakit kalmaması nedeniyle işler düştü. İnsanların dışarı çıkma saatleri de azaldı. Geçmişte insanlar daha rahat ve özgürce eğlenebiliyordu. Şimdi artık o rahatlığın ve özgürlüğün ellerinden alındığını hissediyorlar. Eğlence hayatına gelen kısıtlamalardan dolayı insanlar kendini biraz olsun kendilerini geri plana attı. Eskiden 4-5 saat dışarı çıkanlar şimdi 1 saatle kendini sınırlandırıyor. Yasak olan yerlerde eğleniyorlar. Bizim gibi bu işe emek veren insanların yerinde değil daha çok gizli saklı yerlerde eğleniyorlar. Kendi evlerinde ve gizli saklı yerlerde olabiliyor. Vergimizi veriyoruz, ciddi personel çalıştırıyoruz. Saatlerin kısaltılmasıyla personel sayısı azaldı. Sektörde iş gücü de azalıyor. Alkole gelen zamları müşteriye yansıtamadığımız için personel sayısını azaltmak zorunda kalıyoruz. "

"MÜZİK YASAĞINI KABUL EDEMİYORUM"

Alsancak'ta 15 yıldır işletmecilik yapan Kemal Özçakar ise alkol zamları ve mutfak giderlerine ciddi oranda zam geldiğini belirterek " Mücadele etmeye devam ediyoruz. Saat 01.00'de müzik yasağını kabul edemiyorum. Bu hem işletmeciler hem de müzisyen arkadaşlar açısından ciddi bir problem. İki yıllık pandemi kısıtlamalarından çıktıktan sonra bu yasağın devam etmesi olumsuz etkiliyor. İşletmeciler de bir kontrol tutturamıyor. Yerel yönetimler ve mülki amirler de bu konuda duyarsız. Saat 01.00 değil 03.00'e kadar devam etmesi gerekiyor. Saatler ve sınırlamalar olumsuz etkiliyor. Çok yoğun volümle müzik yapılması işlerimi azaltıyor. Gürültü yönetmeliğine sadakat sağlanarak sürenin uzatılması gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İŞLETMECİLERLE RÖPORTAJ

- İzmir Gastronomi Yeme İçme Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Hami Torcu

- Levent Kalındamar

Alper Gökçen

- Kemal Özçakar

İŞLETMELERDEN GENEL GÖRÜNTÜLER