İzmir'de Alsancak Kordon Boyu'ndan yaralı deniz kaplumbağası çıkarıldı - Son Dakika

İzmir'de Alsancak Kordon Boyu'ndan yaralı deniz kaplumbağası çıkarıldı

İzmir'in Konak ilçesinde denizden çıkarılan yaralı deniz kaplumbağasının tedaviye alınacağı bildirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde denizden çıkarılan yaralı deniz kaplumbağasının tedaviye alınacağı bildirildi. Alsancak Kordon Boyu Cumhuriyet Meydanı yakınlarında vatandaşlar sahilde deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Yaralı olduğu anlaşılan kaplumbağayı karaya çıkarmak isteyen vatandaşlar, durumu deniz polisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de bildirdi. Polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından denizden alınan kaplumbağa Pasaport Vapur İskelesi'ne götürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi veteriner ekiplerinin ön inceleme yaptığı kaplumbağanın başından ve ayaklarından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Yetkililer, gemilerin pervanesinden yara aldığı kaplumbağanın hemen tedaviye alınacağını bildirdi.

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