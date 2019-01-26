İzmir'de Alt Geçidi Su Bastı
19 dakika önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde, sağanak yağışın ardından su dolan alt geçidi su bastu, bir araç mahsur kaldı.
İzmir
'in Torbalı
ilçesinde, sağanak yağışın ardından su dolan alt geçidi su bastu, bir araç mahsur kaldı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu alt geçit boşaltılarak araç çıkartılırken, araç içinde kimsenin olmadığı belirlendi.
Bugün saat 03.00 sıralarında Pancar Mahallesi'ndeki İZBAN hattında bulunan alt geçitte bir aracın olduğunu fark edenz çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, araçta birinin olma ihtimali üzerine çalışma başlattı. İZSU ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği kurtarma çalışmasında, uzun süren mücadale sonucunda ekipler, su dolu alt 35 JBZ 99 plakalı araca ulaşmayı başardı. Yapılan incelemede, araç içinde kimsenin olmadığı belirlenirken, alt geçide giren sürücünün aracının sular içinde kalmasının ardından arka kapıyı açarak aracı terk ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:56 Kaynak: DHA
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