Son Dakika Haberleri: İzmir'de alzaymır hastası 17 gündür aranıyor
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İzmir'de alzaymır hastası 17 gündür aranıyor

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde kaybolan 89 yaşındaki alzaymır hastasından 17 gündür haber alınamıyor.

İzmir'de alzaymır hastası 17 gündür aranıyor, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde kaybolan 89 yaşındaki alzaymır hastasından 17 gündür haber alınamıyor.
Alınan bilgiye göre 11 Mayıs Cumartesi günü Germiyan Yalısı Bahçelievler Sitesi'ndeki kızı Peyman Bubur Baran'ı ziyaret eden 89 yaşındaki Hasan Basri Bubur, bakkala gitmek için evden çıktı.
Bubur'un eve dönmemesi üzerine kendisinden haber alamayan kızı Baran, durumu yetkililere bildirdi.
Bubur'un yeğeni İhsan Bubur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma, polis, AKUT ve AFAD ekiplerinin amcasının bulunması için çalışma başlattığını söyledi.
Çalışmalar kapsamında, kokuya duyarlı köpeklerin sitenin dışındaki tali yola kadar koku aldığını, bundan sonra köpeklerin tepki vermediğini ve amcasının herhangi bir ulaşım aracına binmiş olabileceğinin değerlendirildiğini ifade eden Bubur, telefonundan da en son saat 21.40'ta Ildır'daki baz istasyonundan sinyal alındığını kaydetti.
Amcasının gidebileceği yerlere afişler astıklarını anlatan Bubur, üzerinde gri pantolon ve siyah mont olan amcasını gören yardımseverlerin, 155 polis imdat hattını aramasını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:09 Kaynak: AA
Çeşme, İzmir, Güncel
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