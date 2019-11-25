Son Dakika Haberleri: İZMİR'DE AMBALAJ FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI(1)
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İZMİR'DE AMBALAJ FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI(1)

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtinde bulunan bir geri dönüşüm ve plastik atık fabrikasında yangın çıktı.

İZMİR'DE AMBALAJ FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI(1), System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtinde bulunan bir geri dönüşüm ve plastik atık fabrikasında yangın çıktı. Yangına 11 itfaiye aracı müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:14 Kaynak: DHA
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