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İZMİR'DE AMBALAJ FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI(1)
6 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtinde bulunan bir geri dönüşüm ve plastik atık fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:14 Kaynak: DHA
İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtinde bulunan bir geri dönüşüm ve plastik atık fabrikasında yangın çıktı. Yangına 11 itfaiye aracı müdahale ediyor.
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Tolga TAHÇI/ İZMİR,
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