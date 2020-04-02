İzmir'de ambulans kaçıran şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

İzmir'de ambulans kaçıran şüpheli serbest bırakıldı

İzmir'de ihbar üzerine bir vakaya giden ambulansı kaçıran şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir'de ihbar üzerine bir vakaya giden ambulansı kaçıran şüpheli serbest bırakıldı. Karşıya ilçesi Bostanlı sahil mevkisindeki bir ihbara giden Sağlık Bakanlığına bağlı 35 KK 995 plakalı ambulansı kaçıran ve yaşanan kovalamaca sonucu Yeşildere Caddesi Atatürk Maskı civarında durdurularak yakalanan Can K'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığına bağlı 35 KK 995 plakalı ambulans, önceki gün akşam saatlerinde Karşıya ilçesi Bostanlı sahil mevkisindeki bir ihbara gitmiş, sağlık ekipleri, rahatsızlanan bir vatandaşa müdahale ettiği sırada Can K, ambulansa binerek aracı kaçırmış, şüpheli yaşanana kovalamaca sonucu kısa sürede yakalanmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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