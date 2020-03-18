İzmir'de ambulansın çarptığı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

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İzmir'de ambulansın çarptığı çift hayatını kaybetti
29 dakika önce
İzmir'in Karabağlar ilçesinde ambulansın çarptığı 2 kişi kaldırıldıkları hastanede öldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:48 Kaynak: AA
İzmir'in Karabağlar ilçesinde ambulansın çarptığı 2 kişi kaldırıldıkları hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı'nda S.Ç. idaresindeki 35 KK 852 plakalı ambulans, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nazmi Kılıç (78) ve eşi Münevver Kılıç'a (76) çarptı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Nazmi Kılıç'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Münevver Kılıç'ı ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralılar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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