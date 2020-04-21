İzmir'de Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı kalabalıktan geçilmiyor - Son Dakika
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İzmir'de Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı kalabalıktan geçilmiyor

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı, korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen kalabalık görüntüsüyle salgına davetiye çıkardı.

İzmir'de Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı kalabalıktan geçilmiyor, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı, korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen kalabalık görüntüsüyle salgına davetiye çıkardı. Yetkililerin ve uzmanların"evde kal" çağrılarına kulak asmayan vatandaşlar hem kendilerini hem de başkalarını riske attılar.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan Türkiye'de de 2 bin 140 kişinin ölümüne sebep olan korona virüs salgınına karşı yetkililer ve uzmanlar "evde kalın" çağrısını yineliyor. Alınan birçok önlem, yapılan tüm uyarılara rağmen İzmir'de göze çarpan kalabalık görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Konak ilçesinde bulunan Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı'nda gözlenen kalabalık virüse davetiye çıkarırken, oluşan yoğunlukta bazı vatandaşların maske ve eldiven takmadığı da gözlendi. Öte yandan, Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir çay ocağının yasağa rağmen açık olması, önünde oturan insanların sosyal mesafe kuralı gözetmeksizin çay içmeleri, ve yine 65 yaş üstü ve 20 yaş altı birçok kişinin dışarıda olduğu görüldü.


Sosyal mesafe kuralı yok, çay ocağı açık


Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir çay ocağının yasağa rağmen açık olması ve iş yerinin önündeki iskemlelerde insanların sosyal mesafe gözetmeksizin çay içmeleri dikkat çekti. Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yayımlanan genelge ile çay ocaklarının geçici süreyle kapatılması kararına rağmen açık olan çay ocağına rağbet de çoktu. Ayrıca, caddede maskesiz ve eldivensiz şekilde gezen insan yoğunluğu da göze çarptı.


65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar sokakta


Yine bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar da Konak caddelerinde görüldü. Polisin olay yeri bandıyla kapatmasına rağmen banklarda oturduğu görülen yaşlı vatandaşlar, virüs salgınına rağmen banklarda oturmayı sürdürdü.


Havra Sokağı'nda iğne atsan yere düşmez dedirtecek görüntüler


Son zamanlarda kalabalık görüntüsü ve sosyal mesafe kuralının yok sayıldığı Kemeraltı Havra Sokağı'nda yine benzer görüntüler oluştu. Özellikle Ramazan ayı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına az bir süre kala alışveriş için sokağı dolduran vatandaşlar kalabalık görüntüler oluşmasına sebep oldu. Konak Belediyesinin geçtiğimiz günlerde giriş ve çıkışına bariyer koyduğu Havra Sokağı'nda vatandaşlar, zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Girişinde "Korona virüsün şakası yok. Başkalarıyla mesafeni koru, 1 metre uzak dur" yazan tabelanın bulunduğu sokakta adeta iğne atsan yere düşmez dedirtecek görüntüler meydana geldi.


"Burada sosyal mesafe yok maalesef"


Havra Sokağı esnafından Sezai Güger isimli vatandaş, bu noktada insanların sosyal mesafe kuralına uymadığından dert yandı. Kendisinin de mecburen bazı önlemler alamadığını belirten Güger, "Evet burada sosyal mesafe yok maalesef. Çok özen göstermediğimiz için bu korona virüs salgını uzun sürecek diye düşünüyorum. Vatandaşların sosyal mesafeyi biraz daha korumaları lazım. Uyarılara dikkat etmeleri lazım. Şu anda ben de pek dikkat edemiyorum biliyorum. Yapacak bir şey yok; ekmek parası" sözlerine yer verdi.


Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş için geldi; kalabalıktan geçilmedi


Özellikle Ramazan öncesi ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesi olduğu için alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar Havra Sokağı'nda kalabalık oluşturdu. Vatandaşlardan Gürsel Altundiş, "Ben alışveriş için geldim buraya. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi önlem için. Muhakkak ki bu kalabalıkta virüs kapılır. Esnaf burada direk evlere servis yapabilir mesela. Vatandaşlar da ihtiyaçlarını evde karşılamış olurlar" dedi.


İlksen Erbengi isimli vatandaş ise, "İnsanlar ihtiyaçlarını almak zorundalar. Normalde bu kadar kalabalık olmuyor. Şu an hakikaten ortalık berbat. Yani bu önlemler alındıktan sonra azalması gerekirken insan kalabalığı daha da arttı. İnsanlar otobüs bulamıyor, duraklar dolu. İlk zamanlar önlemlere daha çok dikkat ediliyordu; yollar boştu. Yarın belki de daha kalabalık olacak. Ben de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçlarımı giderebilmek için geldim zaten" diye konuştu. - İZMİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:47 Kaynak: İHA

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