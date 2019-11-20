Son Dakika Haberleri: İzmir'de anaokulunda şiddet iddialarına soruşturma
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İzmir'de anaokulunda şiddet iddialarına soruşturma

6 saat önce

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce, Buca'daki özel bir anaokulunda 2,5 yaşındaki öğrenciye başka çocuklarca şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İzmir'de anaokulunda şiddet iddialarına soruşturma, System.String[]

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce, Buca'daki özel bir anaokulunda 2,5 yaşındaki öğrenciye başka çocuklarca şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı medya organlarında, Buca ilçesindeki özel bir anaokulunda 2,5 yaşındaki çocuğa başka öğrenciler tarafından şiddet uygulandığı yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

İnceleme ve soruşturma için müfettiş görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Konu Müdürlüğümüzce hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.

Bazı medya organlarında yer alan haberlerde, İzmir'in Buca ilçesindeki bir anaokulunda, 2,5 yaşındaki M.D'nin, öğretmenlerinin 15 dakikalığına yalnız bıraktığı anda iki çocuk tarafından darbedildiği, öğretmenlerinin haber vermesi üzerine annesi tarafından hastaneye götürülünce darp olayının ortaya çıktığı ileri sürülmüştü.

İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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