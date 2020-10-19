İzmir'de ankesörlü ardışık aramalarda ilk hapis cezası üsteğmene - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Foça'da jandarma komando üsteğmen olarak görev yaparken ankesör ve sabit kontörlü hatla örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu tespit edilip deşifre olan Hilmi Kale, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar ankesör soruşturmaları kapsamındaki ilk mahkumiyet kararı oldu.

Foça'da, Jandarma Komando Üsteğmen olarak görev yapan Hilmi Kale, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kale'nin, örgütün TSK yapılanmasında faaliyet gösterenlerle ankesörlü telefondan ve sabit hatlardan ardışık aramalar yaptığının tespit edildiği belirtildi. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan Kale, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kale hakkındaki gerekçeli kararı da açıkladı.

Gerekçeli kararda sanığın, 13 kişi ile ardışık arama yaptığı belirtildi. Bu kişilerden 9'unun subay-astsubay ve askeri öğrenci, 3'ünün komiser yardımcısı, birinin öğretmen olduğu ifade edildi. Bu kişilerden 12'si hakkında geçen yıllarda FETÖ/PDY'den işlem yapıldığı aktarıldı. Kale'nin bu aramaları 2012-2013 ve 2015 yıllarında gerçekleştirildiğinin belirtildiği kararda, ardışık arananlardan C.A.'nın FETÖ/PDY üyeliğini kabul ettiği, M.K.'nin de örgüt üyeliğini kabul edip etkin pişmanlıktan yararlandığına yer verildi. Yine aramalarda yer alan eski üsteğmen A.S.T. ve eski pilot yüzbaşı S.İ.'nin, darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla tutuklu olarak yargılanmaya devam ettikleri belirtildi. Kale'nin, üsteğmen H.Y. ile farklı iki şehirden 6 farklı tarihte birer ikişer dakika arayla, teğmen olan M.E.T. ile de üç farklı ilden 15 farklı tarihte ankesörlü telefondan ikişer dakika aralıklarla aranması da gerekçeli kararda yer aldı.Açıklanan gerekçeli kararda sanıkla ilgili olarak, 'Ardışık aranan kişilerden 9'unun subay-astsubay, 3'ünün komiser yardımcısı, 1'inin hakkında FETÖ'den işlem yapılan öğretmen olması, bunlardan bir kısmının FETÖ üyeliklerini kabul etmiş olmaları, bir kısmının darbeye teşebbüsten hüküm giymiş olması veya halen tutuklu olmaları gözetildiğinde, bu aramaların örgüt mahrem abilerince yapıldığı, sanığın bu şekilde örgütün mahrem yapılanması içerisinde olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. Sanığın tamamen inkara yönelik savunmasına delillerin mahiyeti ve ispat gücü anlamında mahkememizde bir tereddüt yaşanmadığından itibar edilmemiştir' ifadelerine yer verildi.

Bu arada Kale'ye verilen ceza, İzmir'de devam eden ankesörlü arama soruşturmalarındaki ilk mahkumiyet olarak kayıtlara geçti.