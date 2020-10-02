İzmir'de anlamlı turnuva başlıyor

SMA hastası Hamza bebeğin tedavisine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Sigorta Shop öncülüğünde İzmir'de düzenlenen, "Hamza'ya Nefes Ol" voleybol turnuvası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde kadın takımlarının katılımıyla yapılacak organizasyonda saat 13.00'te Sigorta Shop Kalecik Belediye- İzmirspor, 16.00'da ise Karşıyaka-Göztepe karşı karşıya gelecek. Pazar günü final ve üçüncülük maçları oynanacak. Özel turnuvada toplanan tüm bağışlar Hamza bebeğin tedavisinde kullanılacak.