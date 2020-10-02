İzmir'de anlamlı turnuva başlıyor - Son Dakika

İzmir'de anlamlı turnuva başlıyor

SMA hastası Hamza bebeğin tedavisine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Sigorta Shop öncülüğünde İzmir'de düzenlenen, "Hamza'ya Nefes Ol" voleybol turnuvası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

İzmir'de anlamlı turnuva başlıyor, System.String[]

SMA hastası Hamza bebeğin tedavisine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Sigorta Shop öncülüğünde İzmir'de düzenlenen, "Hamza'ya Nefes Ol" voleybol turnuvası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde kadın takımlarının katılımıyla yapılacak organizasyonda saat 13.00'te Sigorta Shop Kalecik Belediye- İzmirspor, 16.00'da ise Karşıyaka-Göztepe karşı karşıya gelecek. Pazar günü final ve üçüncülük maçları oynanacak. Özel turnuvada toplanan tüm bağışlar Hamza bebeğin tedavisinde kullanılacak.

Turnuvanın yapılacağı salonda düzenlenen tanıtım toplantısına katılan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Voleybol camiası olarak bu önemli projede katkımız olduysa ne mutlu bize. Katılım gösteren kulüplere teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç olsun, duyarlı, hayırsever, paylaşımcı, samimi ve dürüst olalım" dedi. TVF yetkilileri ile ziyaret ettikleri Hamza bebeğin durumunun kendilerini duygusal açıdan çok etkilediğini ifade eden Sigorta Shop CEO'su Aydın Kaya, tedavi için bağış yapmak isteyenlerin Hamza bebeğin sosyal medya hesaplarından faydalanabileceğini dile getirdi.KAPTANLAR BULUŞTU"Hamza'ya Nefes Ol" turnuvasının tanıtım toplantısına Sigorta Shop Kalecik Belediye kaptanı Cansu Hoag, İzmirspor kaptanı Buse Karadan, Karşıyaka kaptanı Ece Kozdere ve Göztepe kaptanı Gülsüm Alp de katıldı. Cansu Hoag, "Bu anlımlı turnuvada yer aldığımız için çok mutluyuz. Bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Güzel maçların olacağını düşünüyorum" dedi. İzmirspor kaptanı Buse Karadan, "Çok duyarlı bir turnuva. Mutlu ve gururlu hissediyoruz. Umarım önce Hamza'ya sonra birçok SMA hastası bebeğe yardımcı olabiliriz" diye konuştu. Karşıyaka kaptanı Ece Kozdere, "Hamza bebeğe destek turnuvasında olmak mutluluk ve gurur verici. Tüm takımlara başarı diliyorum. Dişli rakiplerle oynayacağız. Sağlıklı bir turnuva olsun. Yardımımız dokunursa ne mutlu bize" yorumu yaptı. Göztepe kaptanı Gülsüm Alp, "Umarım Hamza bebek için gerekli yardımlar sağlanır ve bir an önce sağlığına kavuşur" şeklinde konuştu.

İzmir'de anlamlı turnuva başlıyor
İzmir'de anlamlı turnuva başlıyor
İzmir'de anlamlı turnuva başlıyor
İzmir'de anlamlı turnuva başlıyor
İzmir'de anlamlı turnuva başlıyor
İzmir'de anlamlı turnuva başlıyor
İzmir'de anlamlı turnuva başlıyor
İzmir'de anlamlı turnuva başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu, spinal müsküler atrofi, Sigorta, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'de anlamlı turnuva başlıyor - Son Dakika Spor

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