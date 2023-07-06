İzmir'de anne ile oğul evde ölü bulundu - Son Dakika
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İzmir'de anne ile oğul evde ölü bulundu

06.07.2023 22:48

İzmir'in Konak ilçesinde, komşularının bir süredir kendilerinden haber alamadığı anne oğul evlerinde ölü bulundu. Olay, Atilla Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, ölüm sebeplerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, komşularının bir süredir kendilerinden haber alamadığı anne oğul evlerinde ölü bulundu.

Olay, Atilla Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Bir süredir kendilerinden haber alamayan ve apartmanda oluşan kokudan dolayı komşularının sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, durumu polise ihbar etti. Bunun üzerinde adrese intikal eden polisler, kapı açılmayınca olay yerine çilingir çağırdı.

ANNE VE OĞLU ÖLÜ BULUNDU

Çilingir vasıtasıyla daireye giren ekipler, anne Suzan Gürzeren ile oğlu 52 yaşındaki Yalçın Suat Gürzerin'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerine yapılan kontrollerde anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri, ölüm sebeplerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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