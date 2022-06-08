İzmir'de anne ve 2 çocuğuna otomobilin çarpma anı kamerada - Son Dakika
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İzmir'de anne ve 2 çocuğuna otomobilin çarpma anı kamerada

08.06.2022 14:58
İzmir'de anne ve 2 çocuğuna otomobilin çarpma anı kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın ile 2 çocuğuna otomobilin çarptığı an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın ile 2 çocuğuna otomobilin çarptığı an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda dün yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, çocuğuna ve pusetteki bebeğine otomobil çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar kadına ve çocuklarına yardım etti. Hafif yaralanan anne ve 2 çocuğu, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yaralılara yardım eden Ferit Solgun, fren sesini duyunca kaza yerine yöneldiğini söyledi.

Dönüp baktığında bir kadın ile çocuklarına araç çarptığını fark ettiğini anlatan Solgun, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekiplerine bildirdiklerini ifade etti.

Solgun, kadın ve çocuklarına çarpan araçta ise hamile bir kadının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, kaza anı ile vatandaşların kadın ve çocuklarına yardım etmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de anne ve 2 çocuğuna otomobilin çarpma anı kamerada - Son Dakika

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