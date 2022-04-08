İzmir'de anne ve kızı otomobil çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de anne ve kızı otomobil çarpmasıyla ağır yaralandı

08.04.2022 16:22
İzmir'de anne ve kızı otomobil çarpmasıyla ağır yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan anne ve kızı ağır yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan anne ve kızı ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Aliağa ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Nebahat Y. (78) ve 37 yaşındaki kızı Şükran B.'ye, İzmir istikametine doğru seyreden Mesut D. idaresindeki 45 DT 390 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan anne ve kızına ilk müdahaleyi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Aliağa AKS 110 ekibi yaptı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri de, ağır yaralanan Nebahat Y. ve Şükran B.'yi ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk tedavisinin ardından hayati tehlikesi bulunan yaralı anne Nebahat Y. Ege Üniversitesi Hastanesine, kızı Şükran B. ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - İZMİR

İzmir'de anne ve kızı otomobil çarpmasıyla ağır yaralandı
İzmir'de anne ve kızı otomobil çarpmasıyla ağır yaralandı

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Otomobil, Hürriyet, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de anne ve kızı otomobil çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de anne ve kızı otomobil çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika
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