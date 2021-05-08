İZMİR'DE ANNELER GÜNÜ'NDE ORKİDEYE İLGİ - Son Dakika

ANNELER Günü için 8-9 Mayıs arasında açık olan çiçekçi esnafının yoğunluğu başladı. Siparişlerin önceden verildiğini belirten İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Bugün çiçekçi esnafına bir can suyu olacak. Yoğunluk başladı. İzmir'de Anneler Günü'ne fiyatları 150 TL ila 250 TL arasında değişen orkide çiçeği damgasını vurdu" dedi.

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası pazar günü kutlanan Anneler Günü sebebiyle çiçekçi esnafının 8-9 Mayıs açık olacağı ve vatandaşların 10.00-17.00 saatleri arasında ikametlerine en yakın olan çiçekçiye giderek alışverişlerini yapabilecekleri bildirildi. Özel gün sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasında kapsam dışı bırakılan çiçekçi esnafında yoğunluk, bugünden başladı. Siparişlerin önceden verildiğini belirten İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Çok tatlı ve güzel bir yoğunluk başladı. Bizler bu durumdan memnunuz ve böyle bir yoğunluğun oluşacağını bekliyorduk. İzinlerin çıkmasıyla çiçekçi esnafının morali yükseldi. İzmir'de Anneler Günü'ne orkide çiçeği damgasını vurdu. Anneler kalıcı şeyleri daha çok seviyorlar. Orkide fiyatları kalitesine ve materyallerine göre 150 ila 250 TL arasında değişiyor" dedi.

'HİÇBİR ÖZEL GÜNÜMÜZÜ KAPATMADILAR'

Siparişlerin önceden verilmesinin bir avantaj olduğunu anlatan Kış, "Yarın Anneler Günü ancak pek çok kişi siparişini bugünden veriyor. Bütün çiçekçi arkadaşlarımız bu özel güne hazırlanıyorlar. Bu seneki Anneler Günü'nde ilginç bir şekilde siparişler önceden verildi. Önceden gelen siparişler bizleri de sevindiriyor çünkü önceden hazırlanıyoruz. Kısıtlamada iznin çıkmasını dört gözle bekliyorduk. İçişleri Bakanlığı'na bu konuda teşekkür ediyoruz. Hiçbir özel günümüzü kapatmadılar ve çalışma izni verdiler. Bugün çiçekçi esnafına bir can suyu olacak" diye konuştu. Çiçekçi esnaflarından Aşkın Kış ise, "Siparişlerimiz önceden gelmeye başladı. İlave siparişleri hazırlıyoruz. Bu sene daha güzel ve şık siparişler geliyor. Orkide ve renkli günler tercih ediliyor. İnternet üzerinden satışlarımız da mükemmel gidiyor. Çok memnunuz" dedi.