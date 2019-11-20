İzmir'de annesini bıçaklayan kişi tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde annesini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Bulvarı'ndaki bir apartmanda annesi Esma S'yi bıçaklayarak ağır yaralayan ve olayın ardından kaçan zanlı Muhammed D, karakola giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, annesinin eşinden boşandıktan sonra bir başka kişiyle ilişkisi olduğunu, kendisinin de bu nedenle annesini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.