İzmir'de annesini öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sağlık ekibi, anne Betül Tuğluk'u (49) evde bıçakla yaralanmış halde bulmuştu. Ambulansla SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuğluk, müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.

Kozağaç Mahallesi'nde yaşayan B.A, dün, bölgede devriye gezen polis aracına yaklaşarak "Annemi öldürdüm" diye bağırıp, teslim olmuştu. Üzerinde kan lekesi, elinde kesikler bulunan şüphelinin ifadesi doğrultusunda ikametine sağlık ekibi yönlendirilmişti.

Zanlının, emniyet ve savcılıkta cinayeti niçin işlediğine dair ifade vermediği belirtildi.

Hayatını kaybeden Betül Tuğluk'un eşinden boşandığı ve oğlu B.A. ile yaşadığı öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf ederek teslim olan şüpheli tutuklandı.

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