İzmir'de apartman dairesinde yangın: 10 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de apartman dairesinde yangın: 10 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

İzmir'de apartman dairesinde yangın: 10 kişi dumandan etkilendi

1 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, 10 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı.

İzmir'de apartman dairesinde yangın: 10 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde, 10 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Yangında, 10 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında 3650 sokakta bulunan 10 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Apartman dairesinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Apartman dairesine giren bir vatandaş, evdeki İsmail, Azize, Sıla ve Hafize Dağtekin'i dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı ancak Dağtekin ailesi ve 6 komşusu dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 10 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de tüm apartman sakinlerini binadan dışarı çıkardı. Yangında Dağtekin ailesinin evi kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yangına ilk müdahaleyi yapan İbrahim S., "Bir gürültü duydum. Yangın çıktığını görünce, yangın tüpünü arabadan aldım. Göz gözü görmüyordu, müdahale ettik. Komşuluk görevimizi yaptık. Çok kötüydü Allah bir daha göstermesin, çok kötü bir andı" diye konuştu.


İtfaiye, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtfaiye canla başla müdahale ederken, vatandaşlar film izler gibi izledi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 06:28:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de apartman dairesinde yangın: 10 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]