Son Dakika Haberleri: İzmir'de apartman dairesinde yangın
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İzmir'de apartman dairesinde yangın

3 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında, üst kattaki 4 kişi dumandan etkilendi.

İzmir'de apartman dairesinde yangın, System.String[]
İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında, üst kattaki 4 kişi dumandan etkilendi.
Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yangında üst kattaki dairede oturan 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere, itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:51 Kaynak: DHA
İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Güncel
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