İzmir'de apartmanda bebek arabası ve ayakkabı hırsızlığı kamerada - Son Dakika

İzmir'de apartmanda bebek arabası ve ayakkabı hırsızlığı kamerada

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir apartmana giren hırsızlar, dairelerin önünde bulunan ayakkabıları ve bebek arabasını çaldı. O anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Dedebaşı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, kapılarının önünde ayakkabılarını göremeyince, yine başka bir apartman sahibi de bebek arabasını göremeyince güvenlik kameralarını incelediler. Kamera kayıtlarını inceleyen vatandaşlar, ayakkabılar ve bebek arabasının yüzlerinde maske ve kafalarında şapka olan hırsızlar tarafından çalındığını gördü. Görüntülerde hırsızlardan birinin, bir dairenin kapısını zorladığını da fark etti.

Güvenlik kameralarına yakalandılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; hırsızlar bir apartmana giriyor. Hırsızlar ilk olarak etrafı kontrol ediyor. Bir dairenin önündeki ayakkabıları çalan şahıslar hızla apartmandan çıkıyor. Şahısların aynı apartmandan bir de bebek arabası çaldığı görüldü.

Hırsızları yakalama çalışması başlatıldı

Öte yandan aynı hırsızların çevredeki diğer apartmanlara da girdiği öğrenilirken, yaşanan olayın ardından apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdiler. Ekipler hırsızlık yapan kimliği belirsiz şahısları yakalamak için çalışma başlattı.