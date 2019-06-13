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İzmir'de apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

3 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir'de apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde 5 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 04.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Öte yandan, apartmanın 5'inci katında bulunan ve dumandan etkilenen 4 kişi olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:46 Kaynak: İHA
İtfaiye, Bornova, İzmir, 3. Sayfa
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