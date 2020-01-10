İzmir'de apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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İzmir'de apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:28 Kaynak: AA
İzmir'in Bornova ilçesinde bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu.
Zafer Mahallesi 4357 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katından dumanlar yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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