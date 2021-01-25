İzmir'de apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangından hayatını kaybeden Sevgi Uludağ'ın (27) cenazesi, toprağa verildi.

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Uludağ'ın cenazesi, Karabağlar ilçesindeki Yeni Tırazlı Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen ve olay yerindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Mustafa Karaoğlan'ın aynı mahallede yaşadığı, yangını görmesi üzerine yardım etmek amacıyla gittiği olay yerinde dumandan etkilendiği öğrenildi.

Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde, dün bir apartmanın 3. katında yangın çıkmış, evde mahsur kalan Sevgi Uludağ ile olay yerine yardım amacıyla giden Mustafa Karaoğlan, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu kurtarılmıştı.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Uludağ hastanede yaşamını yitirmişti.