İzmir'de apartmandaki yangında ölen kişinin cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika

İzmir'in Gaziemir ilçesinde dün apartmanın üst katında çıkan yangında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Kaan Yalçın'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Kaan Yalçın'ın dayısı Sedat Özkan, otopsi işleminin gerçekleştirildiği İzmir Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeğeninin yangının çıktığı binaya arkadaşını ziyaret etmek için gittiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla evde otururken apartmanın üst katından duman çıktığını fark eden yeğeninin yangına müdahale için üst kata koştuğunu öğrendiğini belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Yangının şiddeti çok fazlaymış. Buna bağlı olarak dumandan ilk etkilenmiş. Binayı da bilmediği için çıkış yolunu bulamamış. İlk asansörü görünce açık asansöre girmiş. Elektrik tesisatı kilitlenince asansörde mahsur kalmış. İtfaiye erleri kurtarmaya başlayınca aradan 10-15 dakika vakit geçmiş. Müdahale etmişler ama birinci kata alıp geri döndürmeye çalışmışlar ama hayata geri döndürememişler."

Orman yangınını söndürme çalışmalarında gönüllü olmuş

Kaan Yalçın'ın geçen yaz orman yangınlarına müdahale etmek için gönüllü olarak Muğla'ya gittiğini anlatan Özkan, şöyle dedi:

"Oradan bana canlı videolar atıp 'Dayı, burada yangını söndürüyoruz.' diye bilgi vermişti. Hayatı ve dostluğu çok seviyordu. Eğlenceli bir çocuktu. Yardım etmeyi çok severdi. Biri darda kaldı mı hiç düşünmeden koştururdu. Bu olayda da sonuna bakmadan, düşünmeden bu işe koşturmuş. Şikayette bulunacağız. Çok yeni bir bina. Binada yangın alarm sistemi ve yangın söndürme sistemi çalışmamış. Savcılığa gerekli suç duyurusunda bulunacağız."

Yalçın'ın cenazesi, otopsi işleminin tamamlanmasının ardından Narlıdere ilçesinde bulunan Şehitlik Camisi'ne götürüldü. Cenazenin, ikindi vakti kılınacak namaz sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Gaziemir ilçesindeki Irmak Mahallesi'nde bulunan sitedeki 5 katlı apartmanın son katında dün yangın çıkmıştı. Yangına müdahale etmek için üst kata çıkan Kaan Yalçın, aşağıya inmek üzere bindiği asansörde dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti.