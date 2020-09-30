Apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmana giren kimliği henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, dairelerin önündeki ayakkabılar ve bebek arabasını alıp kaçtı.

Sabah uyandıklarında ayakkabılarının olmadığını fark eden apartman sakinleri, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, apartmana giren 3 kişinin daire önündeki ayakkabıları ve bebek arabasını almaları yer alıyor.