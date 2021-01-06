Son dakika! Apartmanın 4. katından düşen kadın öldü - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 36 Sokak'ta oturduğu apartmanın 4. katındaki balkondan beton zemine düşen Selma E. (36) ağır yaralandı. Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Selma E, hastanede yaşamını yitirdi.
Selma E'nin nasıl düştüğünün belirlenmesi için polis çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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