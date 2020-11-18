İzmir'in Buca ilçesinde, bir apartmanın 7. katından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, E.B. (32), eşi ve çocuklarıyla Çamlıkule Mahallesi 222/46 Sokak'taki sitede oturan eşinin ailesini ziyarete gitti.
Apartmanın 7. katında bulunan evin balkonuna çıkan E.B. dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan E.B, kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de apartmanın 7. katından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika