İzmir'de araba vapuru seferlerine düzenleme - Son Dakika

İzmir'de araba vapuru seferlerine düzenleme
6 saat önce
İzmir'de araba vapuru seferlerinin saat 22.00'ye kadar yapılacağı açıklandı.
İzmir'de araba vapuru seferlerinin saat 22.00'ye kadar yapılacağı açıklandı.
İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren araba vapuru seferlerinin geçici süreliğine saat 22.00'ye kadar yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, güncel sefer saatlerinin "www.izdeniz.com.tr" adresinden duyurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:42 Kaynak: AA
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