İzmir'de araç berber dükkanına daldı, faciadan dönüldü: 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç, aynı yönde seyreden tıra çarparak berber dükkanına daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada ortalık savaş alanına dönerken, 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde hızla gittiği iddia edilen 35 HA 1323 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, aynı istikamette seyreden bir tıra çarptı. Yön değiştiren araç, yol üzerinde bulunan bir berber dükkanına daldı. Kazanın ardından iş yeri adeta savaş alanına dönerken, içeride bulunanlar neye uğradığını şaşırdı. Kırılan camlar sebebiyle içeride bulunan müşteri başından hafif şekilde yaralanırken, araç sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında dükkanın önünden geçen bir kadın ise yol kenarında bulunan ağaç sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu. Öte yandan dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bomba patladı zannettiler

Kaza anını anlatan kuaför Adem Çetin, "Kaza anında tıraş yapıyordum. Tam müşteriyle ilgilenirken bomba patlar gibi bir ses geldi. Arkamıza baktığımızda her yer çok felaketti. Araç tıra çarptıktan sonra dükkanın içine giriyor. Çok kötüydü. Anlatılmaz yaşanır dedikleri gerçekten bu. Hala elimiz ayağımız titriyor. Şoförün biraz sıkıntısı vardı, onu da hastaneye kaldırdılar. Kaza esnasında içeride oturan bir müşterimiz vardı. Cam kırıkları onun kafasına geldi. Kafasında biraz yarıklık var. O da şikayetçi olmayacağını söyledi. Allah kimseye yaşatmasın. Şoförün çok hızlı olduğunu söylüyorlar. Şimdi masrafların karşılanmasıyla uğraşıyoruz" dedi. - İZMİR