İzmir'de araç hurdalığında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm için bekletilen hurda araçların tutulduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sökülmek için bekleyen hurda araçların bulunduğu alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye sirayet etmeden söndürüldü.
- Kaynak: AA
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