Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin benzerlerini hazırlayan ve kiralama ücretini aldıkları halde araçları göndermeyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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