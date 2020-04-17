İzmir'de araç satın almak isteyen şahsın 130 bin lirasını gasp ettiler - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir şahıs, araç satın almak için pazarlık yaptığı esnada önce darp edildi sonra da 130 bin lira parası gasp edildi.



Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Sasalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre O.M. isimli şahıs bir araç satın almak için bir kişi vasıtasıyla tanıştığı A.H. isimli şahıs ile buluştu. Araç başında pazarlık yaptığı esnada şahıs ile tanışmasında aracı olan G.Ç., otomobili ile gelerek O.M.'yi darp etti ve zorla otomobiline bindirdi. Buca'nın Kozağaç Mahallesi'ne gelen şahıs ve araçta bulunan diğer iki kişi burada O.M.'nin aracı satın almak için yanında taşıdığı 130 bin lirasını gasp ederek kaçtı.



Olayla ilgili Çiğli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına gelen mağdur O.M., şüphelilerden ve kendisine kumpas kurduğu iddiasıyla satın almak istediği araç sahibi A.H.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli şahıslar G.Ç., A.Ç. ve M.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar Karşıyaka 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine nakledildi. - İZMİR