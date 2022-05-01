Aracın çarptığı otomobil takla attı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Aracın çarptığı otomobil takla attı...O anlar kamerada

01.05.2022 19:47

Aracın çarptığı otomobil takla attı.

Aracın çarptığı otomobil takla attı...O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bayraklı ilçesinde bulunan Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki hafif ticari araç, sağ şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarpmasıyla H.C. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın devamında ise başka bir hafif ticari araç sürücüsü M.Y.'de kaza sonucu aniden duran araca çarparak durabildi. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada, otomobildeki yolcu K.A. hafif şekilde yaralandı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Aracın çarptığı otomobil takla attı...O anlar kamerada
Aracın çarptığı otomobil takla attı...O anlar kamerada
Aracın çarptığı otomobil takla attı...O anlar kamerada
Aracın çarptığı otomobil takla attı...O anlar kamerada
Aracın çarptığı otomobil takla attı...O anlar kamerada
Aracın çarptığı otomobil takla attı...O anlar kamerada
Aracın çarptığı otomobil takla attı...O anlar kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracın çarptığı otomobil takla attı...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracın çarptığı otomobil takla attı...O anlar kamerada - Son Dakika
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