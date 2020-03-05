İzmir'de araçlar sağanak yağmurda oluşan çukura düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de araçlar sağanak yağmurda oluşan çukura düştü - Son Dakika

İzmir'de araçlar sağanak yağmurda oluşan çukura düştü

6 saat önce

İzmir'de sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olurken, Bayraklı ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan bir çukura araçlar düştü.

İzmir'de araçlar sağanak yağmurda oluşan çukura düştü, System.String[]

İzmir'de sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olurken, Bayraklı ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan bir çukura araçlar düştü.


Gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış İzmir'de hayatı olumsuz etkiliyor. Bayraklı ilçesi Alparslan Mahallesi 1620/12. Sokak'ta yağış sebebiyle yoldaki asfaltta çökmeler meydana geldi. Çökme meydana gelen yolda iki otomobil çukura düştü. Maddi hasarın meydana geldiği araçlar çekici yardımıyla çukurdan çıkarılırken, olay yerine gelen ekipler hem temizlik hem de çöken bölgeyi doldurmak için çalışma yaptı.


Market işletmecisi Ramazan Işık, yolda önlem alınmasını istedi. Bir başka mahalle esnafı Mustafa Süren de, "Her gün yol çalışması var ve her yağmur yağdığında durum aynı. Sabahleyin çukura bir araç düştü ve çekici geldi. Her yağmur yağdığında bir araba düşüyor çukura. Bir iki aydır burası böyle" diye konuştu. - İZMİR

Alparslan Mahallesİ, Bayraklı, Sabah, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
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