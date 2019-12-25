İzmir'de araçlardan hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika

İzmir'de park halindeki araçların aynalarını, logolarını ve ses sistemlerini çalan şüpheli, güvenlik kameralarını inceleyen polisin detaylı çalışması sonucunda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeki 35 ABE 473 plakalı otomobilin aynası ile logosunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde ve otomobilde parmak izi çalışması yapan ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



Yapılan detaylı incelemede, şüphelinin çaldığı malzemeleri bir çuvala koyup kamyonetin kasasına bıraktığı belirlendi.



Kamyonetin kasasındaki malzemelere el koyan ekipler, parmak izi çalışması sonucu zanlının A.S. (20) olduğunu tespit etti.

A.S, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyon sonucu, çalıntı bir hafif ticari araçla dolaştığı sırada yakalandı. Araçta yapılan aramada, başka bir araca ait olduğu belirlenen ses sistemi de ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlı ifadesinde, yakalandığı aracın, kapısının açık ve anahtarının üzerinde olduğunu, dolaşmak için aracı aldığını, araçtaki malzemelerden ise bilgisinin olmadığını iddia etti. Zanlı, uyuşturucu ve antidepresan haplar kullandığını, diğer hırsızlık olaylarını hatırlamadığını da ileri sürdü.

Farklı ilçelerde araçlardan 5 hırsızlık olayına daha karıştığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının, bir otomobilin aynasını ve logosunu kırıp çantasına koyma anı yer alıyor.