İzmir'de araçtan çanta hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de araçtan çanta hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

İzmir'de araçtan çanta hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

İzmir'de bankadan çıkan bir kişinin içinde çek, kredi kartı ve evrak bulunan çantasının araçtan çalınma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İzmir'de araçtan çanta hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

İzmir'de bankadan çıkan bir kişinin içinde çek, kredi kartı ve evrak bulunan çantasının araçtan çalınma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Bornova ilçesi Meriç Mahallesi'nde bir banka şubesinden çıkan A.H.T, yolun karşısına geçip elindeki çantayı hafif ticari aracına koydu.

Araca bindiği sırada koşarak gelen bir kişi, araçtaki çantayı alıp karşı şeritte bekleyen otomobile bindi ve hızla olay yerinden uzaklaştı.

Şüphelilerin peşinden koşan A.H.T, durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma yürütüyor.

Zanlının araçtan içinde çek, kredi kartı ve evrak bulunan çantayı alıp otomobile binip kaçma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bornova, Meriç, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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